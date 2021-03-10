Hong Konglu Cathay Pacific, geçen yıl 2,8 milyar dolar zarar etti

Corona virüs salgınının yol açtığı seyahat kısıtlamaları ve rezervasyon iptallerinden hava yolları şirketleri derinden etkilendi.

Yolcu uçuşlarındaki azalma, pandemiyle birlikte kapasitede azalmaya neden oldu. Hong Kong havayolu şirketi Cathay Pacific, 2020'de toplam 2,8 milyar dolarlık rekor zarar bildirdi. Bir yıllık zararın yanı sıra şirket, işten çıkarma ve yan kuruluşu kapatma gibi planları devreye sokuyor.



Cathay Pacific'in Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Healy, "Kısa vadeli görünümümüz zorlu olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, uzun vadeli geleceğe ve havayollarımızın rekabetçi konumuna kesinlikle güveniyoruz" dedi.



Ekim ayında Cathay Pacific, ağırlıklı olarak Çin ana karasına ve diğer Asya noktalarına uçan bölgesel bir havayolu olan yan kuruluşu Cathay Dragon'u kapatacağını duyurmuştu.



Cathay Pacific ve onun bütçe taşıyıcısı Hong Kong Express, Cathay Dragon'un rotalarını devraldı.

Havayolu şirketi ayrıca, personelinin yaklaşık dörtte birine tekabül eden 8500 kişiyi de işten çıkaracağını bildirmişti.

2024'TEN ÖNCE AYNI SEVİYELERE DÖNEMEYECEK



Salgın sürecinde tüm endüstri zarar gördü. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ocak ayında dünya havayollarının salgını atlatmak için 70 milyar-80 milyar dolarlık devlet desteğine daha ihtiyacı olduğunu öngörmüştü.

IATA, hava yolculuğunun 2024 yılına kadar salgın öncesi seviyelere dönmeyeceğini tahmin ediyor.