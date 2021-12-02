HUH Token'da ön satış başladı

İlk kez 2009 yılında piyasaya çıkan kripto para birimlerine, 2013'te "meme coin" dünyası eklendi ve bugün 22 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor.

İronik bir şekilde şaka olarak tasarlanan meme coin’lere ise 6 Aralık'ta bir yenisi ekleniyor. HUH Token'dan yapılan yazılı açıklamada en büyük 10 kripto para birimi arasında girmeyi hedefledikleri belirtildi.



"STATÜKOYU BOZACAĞIZ"



HUH Token’ın blok zincir teknolojisini kullanarak ödüller kazandıracağına dikkat çekilen açıklamada, "Amacımız kripto para piyasalarındaki statükoyu bozmak ve herkes için bir gelir kaynağı oluşturmak. Bunu da yenilikçi ve kullanıcı dostu transfer sistemimizle yapmayı amaçlıyoruz.

Kazançlı bir transfer sistemi mantığı ile pasif yatırımcıların da ek para kazanmasına olanak tanıyacağız. Bir arkadaşına referans tavsiyesi yapanlar, BNB'deki ilk doğrudan satın alımlarının %10’u kadar kazanç sağlayacak. Ayrıca yatırımcılar; %10 ila 20 oranında kalıcı satış vergisi indiriminden de yararlanacak" ifadelerine yer verildi.

GELENEĞİ TERSİNE ÇEVİREN TOKEN



HUH Token yaratıcıları; bu avantajlar ile piyasanın kurallarınını değiştirerek farklı boyutta bir yenilik getirmeyi amaçladıklarının altını çizdi; ayrıca "Kripto para birimlerinin geçmişine baktığımızda, daha önceki birimlerin daha varlıklı yatırımcılara temettü ödediğine şahit olduk.

Diğer bir deyişle, iyi bir kâr elde etmek için daha yüksek bir başlangıç ile yatırımı gerekiyordu ki bu da herkesin yapabileceği bir şey değildi. Bu geleneği tersine çevirmek kripto para birimini herkes için erişilebilir hale getirmek üzere yola çıktık" şeklinde açıklamalarda bulundu.

ARKADAŞINA TAVSİYE EDEN YÜZDE 10 KAZANACAK



Yatırımcıların soğuk ve nakit parayı doğrudan banka hesabına yatırması için tasarlanan HUH Token, hem BNB hem de token dağıtan ilk kripto para birimi.

Bir arkadaşına tavsiye eden yatırımcı yüzde 10 kazanırken, satış vergisi açısından yüzde 10 ila 20 oranında kalıcı indirime sahip olabilecek. Üstelik sınırsız sayıda kişiye önermek de mümkün. Bu sebeple hızlı bir şekilde zengin olma planı sunmuyor ancak uzun vadede ayakta kalacak bir tokenla geleceğe yatırım yapmak amacımız. Kripto para piyasası çok oynak, yatırımcılar büyük ve öngörülemeyen risklerle karşı karşıya kalabiliyor.

Uzmanlar, daha fazla istikrar sağlayan kriptoların popülaritesinde artış bekliyor.