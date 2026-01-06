Hükümet en düşük emekli aylığı için harekete geçiyor. Toplantı yapılacak

En düşük emekli aylığı için, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu hafta bir toplantı yapılacak.



Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.



Toplantıda etki analizleri ve bütçe karşılığı değerlendirilecek.



En düşük emekli aylığı ve işverene ücret desteği için mali torba kanun teklifi hazırlanacak. Teklifin 14-15 maddeden oluşması bekleniyor.

Bakan Işıkhan TRT canlı yayınında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “AK Parti grubu bununla ilgili bir çalışma yürütüyor. Bir toplantı yapılacak, sonra da Meclis'e sunulacak” ifadelerini kullandı.



Toplantının çarşamba ya da en geç perşembe günü yapılması planlanıyor.

16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 12.19 zamlanarak 18,938,77 TL olmuştu.