Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş ile yaptıkları görüşmelerde kamu işçilerine 2019 zam oranlarını açıkladı.
Selçuk, "Hak-İş ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 zam oranında anlaştık" dedi.
Bakan Selçuk, maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine, 150 liraya kadar iyileştirme yapılacağını söyledi.
Hükümet ile Hak-İş, zam konusunda anlaştı
Anadolu AjansıEkonomi
Kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü hükümet ile Hak-İş arasında imzalandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş ile yaptıkları görüşmelerde kamu işçilerine 2019 zam oranlarını açıkladı.