IATA: Havayolu yolcu trafiği 2024'te iyileşecek

IATA havayolu yolcu trafiğinin iyileşmesinin beklenenden 1 sene sarkarak 2024 yılında gerçekleşeceğini söyledi.

Reuters 28.07.2020 - 16:19

IATA: Havayolu yolcu trafiği 2024'te iyileşecek

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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) küresel havayolu sektöründe yolcu trafiğinin kriz öncesi seviyelere dönmesinin 2024'e sarkacağını söyleyerek tahminlerini düşürdü.

IATA, bundan önce kriz öncesi seviyelere dönülmesinin 2023'e kadar gerçekleşeceğini öngörmüştü.

Seyahat talebinde düşüşe neden olan COVID-19 krizi hakkındaki tahminlerini güncelleyen IATA, ABD'de ve gelişmekte olan ülkelerde virüsün kontrol altına alınmasının yavaşlığından ve kurumsal seyahat talebindeki zayıf seyre dikkat çekti.

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