İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 İBB burs başvuru sonucu sorgulama)

İBB burs başvuru sonuçları heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi lisans ve ön lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerine verilecek olan İBB bursu için geri sayım başladı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?



İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAANCAK?



Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarının, bu yılda kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında açıklanması bekleniyor.



İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.



İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.