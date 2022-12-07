İBB burs sonuçları 2022-23: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verilecek olan burslar için başvuru sonuçları bekleniyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

İBB burs sonuçları 2022-23: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

burs sonuçları için nefesler tutuldu. Binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin merakla beklediği İBB burs başvuru sonuçları için tarih verilip verilmediği sorgulanıyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili bu yıl için henüz bir açıklama yapıldı.

Buna göre; İBB burs başvuru sonuçlarının bu yıl aralık ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor.

İBB burs sonuçları 2022-23: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

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