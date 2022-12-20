İBB burs sonuçları 2022: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları için geri sayım sürüyor. 2022-23 eğitim öğretim yılı için burs başvurularını tamamlayan İBB, lisans ve ön lisans öğrencilerine burs yardımı yapacak. Başvuruların bitmesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları 2022: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 22 Ekim'de sona ermiş ve sonuçlar 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl tamamlanan başvuruların ardından sonuç tarihi merak edilmeye başladı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

İBB SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili bu yıl için henüz bir açıklama yapıldı.

Buna göre; İBB burs başvuru sonuçlarının bu yıl aralık ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor.

İBB burs sonuçları 2022: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

İBB BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

BURS ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans ve lisans eğitimi açıktan sürdüren öğrenciler, yurtdışında eğitim alanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri burslardan yararlanamaz.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...