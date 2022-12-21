İBB burs sonuçları 2022: İBB burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuç ekranı erişime açıldı

İBB burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 22 Ekim'de sona ermiş ve sonuçlar 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl tamamlanan başvuruların ardından sonuçlar sorgulanmaya başladı.

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçları bu yıl Aralık ayında açıklandı.

İBB burs başvuru sonuçları görüntülemek isteyen öğrenciler, sonuçlara https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc adresinden ulaşabilecek.

İBB BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, burs ödemeleri öğrenci hesaplarına toplamda üç parça şeklinde yatırılacak.

Toplam 4.500 TL olarak belirlenen bursun ödeme tarihleri, burs sonuçları açıklandıktan sonra netlik kazanacak.



Geçtiğimiz yıl burs ödemelerinin ilk taksiti Aralık ayında öğrenci hesaplarına yatırılmıştı. Bu yılda ödemelerin Ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.



İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

İBB BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



BURS ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER



Ön lisans ve lisans eğitimi açıktan sürdüren öğrenciler, yurtdışında eğitim alanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri burslardan yararlanamaz.