İBB burs sonuçları sorgulama 2022: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. İhtiyaç sahibi öğrencilerin, eğitim ve öğretim hayatına destek sağlaması için verilecek olan İBB burslarının sonuçları bekleniyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?



İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili bu yıl için henüz bir açıklama yapıldı.



Buna göre; İBB burs başvuru sonuçlarının bu yıl aralık ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.



İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.



BURS ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER



Ön lisans ve lisans eğitimi açıktan sürdüren öğrenciler, yurtdışında eğitim alanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri burslardan yararlanamaz.