İBB bursu 2. taksit ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Binlerce öğrencinin gözü 7500 TL İBB burs ödemesinde

İBB tarafından öğrencilere verilen 15 bin TL eğitim bursunun ilk taksiti ocak ayında tamamlanmış ve öğrenciler 7500 TL burs almıştı. İlk burslarını alan ve 2. taksit ödemelerinin yapılacağı tarihi bekleyen öğrenciler, mart ayı içinde 2. taksit ödemelerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?



İBB 2. TAKSİT BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?



100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2 taksitle 15 bin TL ödeme yapılıyor.



Burs ödemelerinin ilk kısmı Ocak ayında tamamlandı.



2. taksit burs ödemelerinin mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına yatırılması bekleniyor.



İBB burs ödemeleri yapıldığında öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.



İBB BURS ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?



İBB eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sürecinde verdikleri banka hesapları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.



Burs ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, kullandıkları bankaların müşteri hizmetlerinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılığından burs ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.