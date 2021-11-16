İBB'den "Yürü Be İstanbul" kampanyası: Bir haftada 50 bin adım atana ücretsiz tek geçiş hakkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sağlıklı yaşama teşvik için "Yürü Be İstanbul" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bin adım atanlara Beltur'dan kahve hediye edilirken, bir haftada 50 bin adım atan İstanbullulara da tek geçişlik ücretsiz ulaşım hakkı verilecek.

Haberler - ntv.com.tr 16.11.2021 - 14:43

İBB'den "Yürü Be İstanbul" kampanyası: Bir haftada 50 bin adım atana ücretsiz tek geçiş hakkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sağlıklı yaşama teşvik için Beltur aracılığıyla "Yürü Be İstanbul" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bir haftada 50 bin adım atan ilk 2.500 kişiye tek geçişlik ücretsiz ulaşım hakkı verilecek.

ÜCRETSİZ KAHVEDEN SONRA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Cep telefonuna indirilen "Yürü Be İstanbul" uygulaması üzerinden BELTUR şubelerinden ücretsiz kahve içmek de mümkün. Uygulamayı indiren İstanbullular, günlük 1000 adım attıktan sonra gittiği BELTUR şubesinden ücretsiz kahve alabilecek.

Android ve App Store'den indirilebilen "Yürü Be İstanbul" uygulamasıyla adım atarlarını kayıt altına alıp 50 bin adıma ulaşan İstanbullular, kendilerine verilecek kodla BELBİM üzerinden tek geçişlik ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...