İBB'den "Yürü Be İstanbul" kampanyası: Bir haftada 50 bin adım atana ücretsiz tek geçiş hakkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sağlıklı yaşama teşvik için Beltur aracılığıyla "Yürü Be İstanbul" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bir haftada 50 bin adım atan ilk 2.500 kişiye tek geçişlik ücretsiz ulaşım hakkı verilecek.

ÜCRETSİZ KAHVEDEN SONRA ÜCRETSİZ ULAŞIM



Cep telefonuna indirilen "Yürü Be İstanbul" uygulaması üzerinden BELTUR şubelerinden ücretsiz kahve içmek de mümkün. Uygulamayı indiren İstanbullular, günlük 1000 adım attıktan sonra gittiği BELTUR şubesinden ücretsiz kahve alabilecek.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen günlük adım hedefimiz 10.000 adım. Bir haftada 50.000 adım atan ilk 2.500 kişiye Belbim’den ücretsiz tek geçişlik İstanbulkart yüklemesi hediye! pic.twitter.com/XS2jY9wkUE — Yürü be İstanbul! (@yurube_istanbul) November 15, 2021

Android ve App Store'den indirilebilen "Yürü Be İstanbul" uygulamasıyla adım atarlarını kayıt altına alıp 50 bin adıma ulaşan İstanbullular, kendilerine verilecek kodla BELBİM üzerinden tek geçişlik ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacak.