İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.



Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önceki gün de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yargısal süreçlerle ilgili bazı düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. “Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak” ifadelerini kullanan Gül, duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını dile getirerek “avukat meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız müsterih olsun.” dedi.