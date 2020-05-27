İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda normalleşme ne zaman? Kronik hastalar ve hamileler işe başlama tarihi

Mart ayında Türkiye'de görülen corona virüsü nedeniyle, kamuda uzaktan ve esnek çalışma modeline geçilmişti.

Corona virüs mücadelesinde normalleşme süresince ikinci kademede atılacak adımlar gündeme gelirken, kamu çalışanları için idari izin ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Peki, esnek ve uzaktan çalışma sistemi ne zaman sona erecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...



KAMUDA UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Memurların ulaştığı kaynaklar, Bakanlıkların 1 Haziran’da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.



Corona virüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.



Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

İDARİ İZİN NE ZAMAN SONA ERİYOR?



Kamu kurum ve kuruluşları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak normalleşme adımları ile birlikte personelin 1 Haziran’dan itibaren yeniden çalışma ofisine gelmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı İdari İzin Genelgesi yayımlamıştı.



İDARİ İZİN NEDİR?



İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.

İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?