İDO'dan bayram öncesi ek seferler

İDO, Kurban Bayramı tatili nedeniyle bayram öncesi seferlerini artırdı.



31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek Kurban Bayramı öncesinde sefer sayılarını artıran İDO biletleri “Yaz Tarifesi” olarak satışa sunuluyor.



İDO bayram öncesi seyahatlerinde de misafirlerine güvenli bir seyahat sunmak için, gemi ve terminallerindeki temas noktalarını periyodik olarak dezenfekte etmeyi sürdürüyor.



BİLET SATIŞINDA HES KODU SORGULAMASI

Bilet satış aşamasında HES kodu alınan yolcuların, HES kodları sürekli sorgulanarak, Covid 19 riski taşıyan kişilerin sefere kabul edilmeleri önlenerek yolcuların risksiz seyahat etmelerini sağlanıyor. Terminal girişlerinde temassız ateş ölçerler ile tüm ziyaretçilerin ateş ölçümü yapılıyor. Misafirlerin seyahatleri boyunca maske takmaları zorunlu kılınırken, terminallerde çalışan temizlik ve güvenlik görevlilerinin, yiyecek/içecek dükkanları ve kiralık alan çalışanlarının da maskelerinin ve işlerinin özelliğine göre siperlik ve eldiven kullanımlarının kontrolü sağlanıyor.