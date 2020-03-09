IEA Başkanı Birol uyardı: Rus ruletinin ölümcül sonuçları olabilir

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Uluslararası piyasalarda petrol şoku yaşanıyor. Petrol fiyatları Körfez Savaşı'nın yaşandığı yıl olan 1991'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Türk Başkanı Fatih Birol'dan petrol piyasasına yönelik uyarı geldi.

Birol, petrol piyasasında Rus ruleti oynamanın ölümcül sonuçları olabileceği açıklaması yaptı.

Birol, petrol fiyatının 25 doların altına olmasının ABD'de yeni kaya gazı gelişmelerinde durmaya yol açacağını belirtti.



IEA Başkanı, "Sıkı piyasa koşullarına rağmen, petrol şirketlerinin enerji geçişi taahhütlerini sürdürmesini görmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Uluslararası petrol fiyatları yüzde 30'luk düşüşle 31 dolara kadar geriledi.

PETROL TALEBİNDE 11 YIL SONRA İLK DARALMA TAHMİNİ



Bu arada IEA, corona virüs salgını nedeniyle küresel petrol talebi tahminlerini düşürerek, 2009'dan beri ilk defa bu yıl petrol talebinin daralacağını belirtti.



IEA 2020 için dünya petrol talebi tahminini bir önceki tahminine kıyasla neredeyse 1 milyon varil düşürdü. Buna göre küresel petrol talebinin bu yıl 90 bin varil/gün seviyesinde azalacağı tahmin ediliyor.

SERT DÜŞÜŞ NEDEN YAŞANDI?

Üretim kesintisi konusunda özellikle Suudi Arabistan ve Rusya'nın anlaşmaması, küresel piyasada arz fazlasının artması riskinin fiyatlanmasına neden olurken, bu gelişme Covid-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasıyla birleşince petrol fiyatları çakıldı.

RUSYA: DÜŞÜK FİYATLARA 6-10 YIL DAYANABİLİRİZ

Öte yandan Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, “Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde” açıklamasında bulundu.

VİDEO: PETROL FİYATLARI BUNDAN SONRA NE OLUR?