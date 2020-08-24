IEA Başkanı Birol: Karadeniz'de bulunan rezervin değeri 80 milyar dolar

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Birol, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birol, "Ekonomiye katkısı en başta bu saha potansiyel olarak 80 milyarlık bir değere tekabül edecek. Cari açıkta enerji ithalatı faturamız birebir aynı nerdeyse ve bu doğalgaz faturasında ciddi bir düşüş sağlayacak" dedi.

24.08.2020 - 12:53

IEA Başkanı Birol: Karadeniz'de bulunan rezervin değeri 80 milyar dolar

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Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Karadeniz'de bulunan rezervin değerinin 80 milyar dolar olduğunu söyledi.

Birol, "Doğalgazı mümkün olduğunca hızlı çıkarmak gerek," diyerek, mevcut ortamında doğalgazı düşük maliyetle çıkarmaya imkan verdiğine dikkat çekti.

Rusya'dan alınan doğalgazda önemli bir indirim gerçekleşebileceğini söyleyen Birol, "Rezervi çıkarmak için 6 milyar dolarlık yatırım gerekebilir" dedi.

Bloomberg HT'ye konuşan Birol'un konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

Gaz sahasının keşfi Türkiye enerji sektörü için bir dönüm noktasıdır. Bunu ölçeği ne kadardır ne kadar hayatımızı ve Türkiye’nin enerji sektörünü etkileyecektir.

Öncelikle saha büyük bir sahadır. Petrol ve doğalgaz sahalarını büyük, dev ve süper dev diye kategorilere ayırıyoruz. Bu dev kategorisini giren bir sahadır.

Türkiye doğalgazda tamamen dışa bağımlı. Bu gaz bizim dışa olan bağımsızlığımızı ciddi anlamda düşürecektir. Bugünden yarına Türkiye’nin hızla enerji ihracatçısı olması tabi ki zor.

Ekonomiye katkısı en başta bu saha potansiyel olarak 80 milyarlık bir değere tekabül edecektir. Cari açıkta enerji ithalatı faturamız birebir aynı nerdeyse ve bu doğalgaz faturasında ciddi bir düşüş sağlayacak.

Biz halen doğalgaz ithal edeceğiz ama bu ciddi bir düşüş sağlayacaktır. Cari açıkta enerji faturamızın büyük bir kısmı petrol ithalatına bağlı. Bu cari açık kısmına pozitif bir katkı yapacaktır ama cari açık sorunumuza bugünden yarına bitti demekte mümkün gözükmüyor.

VİDEO: KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ KEŞFİNİN EKONOMİYE ETKİSİ NE OLACAK?

Gazı aldığımız Rusya, İran ve Cezayir’le uzun zamanlı kontratlar yapılıyor ve sona gelindiğinde mevcut piyasa koşullarına göre aşağı veya yukarı çekmek müzakereleri oluyor.

Dünyada gaz fiyatları düştü sizde gaz fiyatlarını düşürün diyebiliyorduk şimdi artı bir koz daha geldi. Evde ve sanayide kullandığımız fiyatları aşağı çekebilir.

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