IEA Başkanı Birol: Petrol fiyatları tarihi düşüşe geçecek

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) corona virüs salgını nedeniyle küresel petrol talebi tahminlerini düşürerek, 2009'dan beri ilk defa bu yıl petrol talebinin daralacağı uyarısı yaptı.



Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.

Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, "2009'dan beri ilk kez dünya petrol talebinde düşüş olmasını bekliyoruz. Talepte beklenen düşüş ve arzda artış petrol fiyatlarını düşürecek. Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye için ilk etapta pozitif.

Ancak dünya ekonomisi çok zorlu bir dönemden geçecek, ülkemiz de dünya ekonomisinin bir parçası olduğu için negatif etkilenebilir.

Arabistan, Rusya gibi ülkelerin rezervleri dah büyük olduğu için bu zorluklara dayanma süreleri daha uzun. Bu fiyatlamalar bu ülkeler için de sürdürülebilir değil. Düşük petrol fiyatları ilelebet sürmeyecek ama bir süre bizimle olacak.

IEA 2020 için dünya petrol talebi tahminini bir önceki tahminine kıyasla neredeyse 1 milyon varil düşürdü. Buna göre küresel petrol talebinin bu yıl günde 90,000 varil düzeyinde azalacağı tahmin öngörülüyor.



Paris merkezli kuruluş, şu ana kadar 100,000'in üzerinde kişide görülen koronavirüs salgınını durdurmakta geç kalınması halinde petrol talebindeki daralmanın 730,000 varil/gün düzeyinde olabileceğini belirtti.



IEA İcra Direktörü Fatih Birol yaptığı açıklamada ayrıca, "Corona virüs krizi kömür, doğalgaz ve yenilenebilir enerji gibi birçok piyasada etkili oluyor. Ancak insan hareketi ve mal ticareti yavaşladığı için petrol piyasası üzerinde, diğerlerine kıyasla daha fazla etkili oluyor" dedi.



IEA küresel talebinde bu yılki daralma şokunu takiben 2021 yılında günde 2.1 milyon varil düzeyinde artış öngörüyor.

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