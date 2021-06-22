IFC ve EBRD kredilerinde destekleme fonu kesintileri sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, IFC ve EBRD'den sağlanan kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi sıfırlandı.

Anadolu Ajansı 22.06.2021 - 09:23

IFC ve EBRD kredilerinde destekleme fonu kesintileri sıfırlandı

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Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu'ndan (IFC) aldıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin EBRD ve IFC'den sağladıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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