İflas eden bir şirket daha SPARC'a geçiyor: Brooks Brothers

ABD'nin 202 yıllık perakende şirketi Brooks Brothers, temmuz ayında iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. İflas eden şirketleri satın almasıyla ünlenen SPARC hemen harekete geçti. Taraflar 325 milyon dolar ve en az 125 mağazanın açık kalması koşuluyla anlaşmaya vardı.

13.08.2020 - 17:47

İflas eden bir şirket daha SPARC'a geçiyor: Brooks Brothers

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Authentic Group ve Simon Properties ortaklığıyla kurulan SPARC, iflas eden markaları tek tek bünyesine katmaya devam ediyor.

Birçok ABD Başkanı'nı giydirmesiyle bilinen Brooks Brothers, 325 milyon dolar karşılığında ortaklığa satılacak.

Taraflar ayrıca en az 125 mağazanın açık kalması konusunda da anlaştı.

Brooks Brothers, iflas erteleme başvurusunda bulunduğu için, satın alma işlemi iflas mahkemesinin onay vermesi halinde tamamlanacak.

SPARC ilk olarak Forever 21 ve Aeropostale'in satın alınması için kurulmuştu.

Business Insider'da yer alan habere göre şirket daha sonra Barneys, Juicy Couture ve Frye'ı bünyesine kattı. Son olarak da geçen ay Lucky Brand ile varlık anlaşması imzalandı.

BÜYÜK BUHRANI ATLATTI; CORONA VİRÜSE DİRENEMEDİ

ABD'nin en eski giyim markası olan Brooks Brothers için SPARC ilk olarak temmuz ayının başında harekete geçmişti. WHP Global, bu konuda en büyük rakipti ancak 10 Ağustos'ta geri çekildiler.

SPARC, 305 milyon dolarlık ilk teklifini 325 milyon dolara yükseltince, Brooks Brothers ile anlaşmaya vardı.

1818 yılında kurulan Brooks Brothers, iç savaştan Büyük Buhran'a kadar ABD tarihindeki birçok krizden sağ çıkmayı başardı.

Ancak ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçerken patlayan corona virüsü salgını, şirketi tüketti. Brooks Brothers, 8 Temmuz'da iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu.

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