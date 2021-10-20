Iğdır deposunda güneş enerjisine geçti

Geçen yıl Batman, Nisan ayında da İstanbul Arnavutköy’de bulunan deposunda güneş enerjisi sistemi kuran BİM son olarak Iğdır deposunda da güneş enerjisine geçti.

Haberler 20.10.2021 - 14:11

Iğdır deposunda güneş enerjisine geçti

Deponun çatısına kurulan 577 kWp kurulu güç ile depodaki enerji tüketiminin % 100’ü güneş enerjisinden karşılanacak. 250 hanenin yıllık enerji tüketimine denk gelen kapasite ile karbon salımında 338 ton azalma olacağı ve bunun da 7.200 adet ağaç kazanımına eşit olduğu belirtildi.

Öte yandan BİM’in Batman, İstanbul ve Iğdır depolarında kurduğu GES’in toplam gücü 2.23 MW oldu. Bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapan güneş enerjisi sistemiyle karbon salımında toplamda yıllık 1.426 ton azalma olurken, 30 bin ağaç kazanılıyor.

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