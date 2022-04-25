İHBİR'in yeni başkanı Kazım Taycı oldu

İHBİR'den yapılan açıklamaya göre, diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit'in son dakika seçimden çekilmesiyle sandığa tek liste ile gidildi. Taycı, oyların 263'ünü aldı ve İHBİR'in yeni başkanı seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazım Taycı, hem kendisi hem de ekibiyle kendilerine verilen sorumlulukla birlikte üzerlerine düşen her vazife için büyük bir gayret ve çabayla çalışacaklarını belirtti.



Ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yapıp sektöre katkıda bulunmaya çalışacaklarını ifade eden Taycı, "Katma değeri yüksek projemiz var. İlk olarak üyelerimizle birlikte toplanıp sorunlarımızı aciliyet sırasına sokmak istiyoruz. Tespit edip bunlara müdahalede bulunmak istiyoruz.

Özellikle yağ ve şekerde ham madde tedariki kaynaklı sorunlarımız var. Gümrüklerimizle ilgili üreticilerimize daha kolay erişebilmesi için bir takım görüşmelerimiz olacak. Yurt dışında B2B görüşmelerimiz, fuar faaliyetlerimiz olacak" değerlendirmelerinde bulundu.