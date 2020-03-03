İhlas Grubu İHA'yı halka arz edecek

İhlas Yayın Holding A.Ş. tarafından yapılan KAP duyurusu şu şekilde:

"Türkiye'nin ilk özel haber ajansı olarak 26 yıllık geçmişi olan şirketimiz yurt içi ve yurtdışındaki 145 noktada, kadrolu ve telifli 1.050'yi aşkın çalışanı ile günde ortalama 300 adet görüntülü, 1.000 adet yazılı haber ve 3.000 adet de fotoğraf üretmektedir.

Şirketimizin bu faaliyetleri kapsamında televizyon, gazete, web sitesi, dergi ve kurumlardan oluşan abonelerinin sayısı 2.000 adetten fazladır.

Her geçen gün faaliyetlerini arttırarak devam ettiren Şirketimizin Dünya genelindeki pazar payını artırabilmesi, daha çok noktada habercilik yapabilmesi için 26 yıllık tecrübesini yeni yatırımcılarla paylaşabilmek adına halka açılma kararı almış olup, bu konuda ön hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.



Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."