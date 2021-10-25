İhlas Haber Ajansı halka arz oluyor

Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Holding, yeni bir halka arza imza atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınlanan haftalık bülteninde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yaptığı başvurusuna onay verdiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

HİSSELER 4,60 TL SABİT FİYATTAN SATILACAK



İHA'nın halka arzında, şirketin sermayesi 42 milyon TL’den 64 milyon TL’ye yükselecek ve 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

GRUBUN HALKA AÇIK ŞİRKET SAYISI 6'YA ÇIKIYOR



İHA'nın halka arzına SPK tarafından onay verilmesiyle birlikte, İhlas Grubu'nun halka açık şirket sayısı 6'ya yükseliyor.

İhlas Holding’in yanı sıra İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik, İhlas Gayrimenkul ve İhlas Ev Aletleri hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

İleri teknolojiyi kullanarak başta Türkiye olmak üzere 51 ülkeden haber ve görüntü üreten İhlas Haber Ajansı, ürettiği yazılı ve görsel içerikleri televizyon, gazete, web sitesi, dergi ve çeşitli kurumlardan oluşan geniş bir yelpazede 2 binden fazla müşterisine ulaştırıyor.

Halka arz sonrası ajansın yeni yatırımlar ile dünya medya arenasında güçlenmesi hedefleniyor.