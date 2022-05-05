İhracat Nisan ayında rekor kırdı

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2022 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 24,6 oranında artarak 23 milyar 364 milyon dolar, ithalat ise yüzde 34,9 oranında artarak 29 milyar 466 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98 oranında artışla 6.1 milyar dolara yükseldi.

DÖRT AYDA İHRACAT 83.6 MİLYAR DOLAR



2022 yılı Ocak-Nisan dönemine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 21,7 oranında artarak 83 milyar 565 milyon dolar, ithalat da yüzde 40,1 oranında artarak 116 milyar 73 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 129.7 artışla 32.5 milyar dolara çıktı.



Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 6.6 puan azalarak yüzde 79,3 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,2 puan artarak yüzde 100,9 oldu.

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