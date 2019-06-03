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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.



İhracat mayıs ayında yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece cumhuriyet tarihinin en yüksek mayıs rakamına ulaşıldı.



İthalat mayıs ayında yüzde 19,85 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi.

Bakan Pekcan, 2019'un ilk 5 ayında ihracatın yüzde 5,37 artışla 76,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.



DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 78 AZALDI



Mayıs ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,11 azalarak 1 milyar 774 milyon dolara düştüğünü bildiren Pekcan, "Geçen yılın mayıs ayında dış ticaret açığımız 8 milyar 108 milyon dolar seviyesindeydi. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 7,51 azalarak 35,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti." ifadesini kullandı.



Bu yıl dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün ekonominin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğuna işaret eden Pekcan, "Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 25,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 25,5 milyar dolar azalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 90,5



Geçen yıl mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının bu yıl mayısta yüzde 90,5 düzeyine yükseldiğini açıklayan Pekcan, 5 aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 66,9'dan yüzde 87,9'a çıktığını bildirdi.



Mayıs ayında Türk lirası ile yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,18 artış gösterdiğine de dikkati çeken Pekcan, bu dönemde Türk lirası ile yapılan dış ticaretin toplamının 11 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.



Bu yılın ilk 5 ayında, dünya ticaret piyasalarındaki tüm zayıflamaya rağmen ihracatını yüzde 5,37 artıran Türkiye'nin, aynı dönemde yüksek katma değerli yatırım ürünleri ihracatında ise yüzde 8,88 artış yakaladığını belirten Pekcan, hedeflerinin ihracat kompozisyonu içerisindeki yüksek katma değerli ürünlerin payını yükseltmek olduğunu vurguladı.