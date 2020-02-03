İhracatta 'ocak' rekoru

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İhracatta ocak ayı performansı belli oldu.



Rakamları açıklayan TİM Başkanı İsmail Gülle: "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti" dedi.



Gülle, ihracatın ithalatı karşılama oranının ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleştiğini belirtti.

PEKCAN: CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamının görüldüğünü belirtti.



Pekcan "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen ocak dış ticaret verileri, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğini gösteriyor" diye konuştu.



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