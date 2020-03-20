İhtiyaç sahibine nakit yardımı (Bakan Selçuk açıkladı)

Virüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşının bin 500 lira olması kararı da alınmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamdaki emeklilerin maaşlarının nisan ayında bin 500 liraya çıkarılmış olacağını açıkladı. 2 milyar liralık nakdi yardım da mart sonuna kadar dağıtılmış olacak.

Anadolu Ajansı 20.03.2020 - 13:48

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Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan emekli promosyonlarıyla ilgili açıklama

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan emekli promosyonlarıyla ilgili açıklama

Corona virüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kısa çalışma ödeneğinin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz.

Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız.

Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.

Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız.

Maske ve kolonya dağıtımı ilk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.

Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz. Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak.

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Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız" dedi.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

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