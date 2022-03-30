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İhtiyaç sahiplerine 224 milyon TL ek kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) 224 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Haberler - DHA 30.03.2022 - 11:43

İhtiyaç sahiplerine 224 milyon TL ek kaynak

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olacaklarını belirterek, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV'lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık" dedi.

İhtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Yanık, "Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli. Yardımlarımızı sunarken, hiçbir ayrım gözetmiyoruz.

Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının 3'te birinden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor" diye konuştu.

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