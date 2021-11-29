"İhtiyaçlara odaklanmayan yazılımların yüzde 75'i başarısız"

Pandemiyle hız kazanan dijital dönüşüm, hemen her sektörden ve ölçekten işletmelerin yatırımlarında yer buldu.

Sürece dair yapılan araştırmalar, dijital dönüşüme yapılan harcamaların 2022'de 1,78 trilyon dolara ulaşacağına işaret ederken, 2023'e kadar bu rakamın yaklaşık 7 trilyon dolar olacağı öngörülüyor.

IDC tarafından konuya dair yayınlanan rakamlar ise dijital dönüşümünü tamamlayan işletmelerin 2023'e kadar küresel ekonomiye 53,3 trilyon dolar katkı sağlayacağını gösteriyor. İnsan kaynaklarından veri güvenliğine, iletişim altyapısından paydaş işbirliklerine kadar birçok alanda yenilik arayan şirketler ise çözümü ERP'de (Kurumsal Kaynak Planlamaları yazılımları) buluyor.

abas Türkiye Yönetici Ortağı Serhan Oralp, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle söyledi;

"Dönüşüm sürecinde başarıyı hedefleyen şirketler için pek çok seçenek bulunurken, iyi bir veri ve teknoloji platformunu seçmek kritik bir aşama olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil ERP yazılımları ise bu sürecin temelini oluşturuyor. Biz de şirketlerin dijital dönüşüm sürecinde başarı oranlarını artırıyoruz."

abas Türkiye Yönetici Ortağı Serhan Oralp

"DOĞRU TEKNOLOJİ MİMARİSİ BAŞARIYI YÜZDE 80'E ÇIKARIYOR"



Doğru belirlenmiş ve iş ihtiyaçlarına uygun modern bir teknoloji mimarisinin başarıyı yüzde 80'lere çıkardığını belirten Serhan Oralp, "Üretimde ihtiyaç duyulan tüm aşamaların tek bir kaynağa entegrasyonunu sağlayan ERP çözümleri, üretim endüstrisinde tarihinin en büyük fırsatını sunuyor.

Biz de bu noktada dijital dönüşüm sürecinde verimliliğini artırmak isteyen şirketler için ürettiğimiz yeni nesil ERP yazılımımız ile tüm fonksiyonları içine alan uçtan uca dijital çözümler sunuyoruz.

İhtiyaçlara cevap veren özelleştirilebilir yazılımımızla işletmeleri maliyet sürprizlerinden koruyoruz. Şirketlerin sadece bugün değil gelecekteki ihtiyaçlarını da tek bir kaynakta buluşturarak işlerine çeviklik ve sürdürebilirlik kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.



"İHTİYACA ODAKLANMAYAN YAZILIMLARIN YÜZDE 75'İ BAŞARISIZ OLUYOR"



Yeni nesil ERP yazılımlarının dijital dönüşüm sürecinin temeli olduğunu aktaran Serhan Oralp, "ERP yazılımları üreticiler için uçtan uca dijitalleşme çözümleri sunuyor. Şirketlerin ihtiyaçlarına odaklanmayan ERP yazılımlarının yüzde 75'i ise başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Şirketlerin temel iş süreçlerini esas alarak ürettiğimiz ERP ile yönetim, tedarik, depolama, servis hususları için mobil çözümler, uyarlama ve entegrasyon aşamalarını içine alan geniş bir çözüm paketi sunuyoruz.

Aynı zamanda üreticilerin zamandan tasarruf ederek verimliliklerini artırıyor ve proje bütçelerinde yüzde 30’luk kâr yaratarak maliyet avantajı sağlıyoruz" dedi.



Orta ve büyük ölçekli ya da üretici ve ticari kimliğine sahip şirketlerin, dijital dönüşümde farklı fonksiyonlara ihtiyaç duyduğunun altını çizen Oralp, "Şirketlerin gerekli altyapıyı oluşturmalarından entegrasyona kadar tüm iş süreçlerine danışmanlık ediyor ve yolculuklarına ortak oluyoruz" diye konuştu.