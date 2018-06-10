Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tahminlerine göre, bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 gelişmekte olan ülkeye toplam 42,3 milyar dolarlık net sermeye girişi gerçekleşecek.



Yıl sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin 51,3 milyar dolarla Türkiye'ye gerçekleşeceği, en çok para çıkışının ise 77 milyar dolarla Kore'de yaşanacağı öngörülüyor.



Gelişmekte olan ülkelere geçen yıl 88 milyar dolar olan net sermaye girişi öngörüsünün geçen bir yıllık süreçte 45,7 milyar dolar azaldığı görüldü.



Söz konusu azalışın gerekçeleri arasında ABD tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükseliş, merkez bankalarının normalleşme adımları kapsamında para musluğunun kısılması, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler gösteriliyor.