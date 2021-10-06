IKEA, Türkiye'den daha fazla alım yapmak için harekete geçti

İsveç merkezli mobilya zinciri IKEA, yaşadığı tedarik sorunları nedeniyle Türkiye'deki üretimini artırma kararı aldı.

NTV Haber 06.10.2021 - 16:25

IKEA, Türkiye'den daha fazla alım yapmak için harekete geçti

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İsveçli mobilya devi IKEA, pandemi döneminde küresel olarak yaşanan üretim ve sevkiyat kesintilerinin yanı sıra artan lojistik maliyetlerinin ardından, Türkiye'den daha fazla alım yapmak için harekete geçti.

Şirket, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük montanlı olarak Türkiye'de ürettirerek buradan ihraç etmeyi planlıyor.

IKEA halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünleri Türkiye'de ürettirip dünyanın çeşitli ülkelerindeki mağazalarında satılmak üzere ihraç ediyor.

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