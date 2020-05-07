İki ayda 70 liradan 700 liraya yükseldi

Corona virüs salgını başta maske, hijyen ürünleri ve gıda olmak üzere birçok fırsatçının ortaya çıkmasına neden oldu.

Artan taleple birlikte bu ürünleirn fiyatlarında 10 kata kadar artış yaşandı.

Covid-19 belirtilerinde başta gelen yüksek ateş de ateş ölçerlere olan talebi artırdı.

Fırsatçılar nedeniyle salgın öncesi, yani bundan 2 ay önce, ortalama 70-80 liradan satılan ateş ölçer fiyatları da 700 liraya kadar yükseldi.

11 Mayıs'ta bazı işyerlerinin açılmasıyla talebin daha da artabileceğini belirten uzmanlar, tüketicilerin bu tarz ürünleri alırken acele etmemesini istiyor.



BAKAN ALBAYRAK: GIDA FIRSATÇILIĞINA İZİN VERMEYİZ

