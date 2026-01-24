İki KKM tebliği yürürlükten kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), vadesi sona eren KKM hesaplarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki tebliğe göre "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)" yürürlükten kaldırıldı.

TCMB, KKM hesabı açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiş ve bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurmuştu.

Öte yandan altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ve altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ) uygulaması da vadeler devam ettiği için sürüyor.