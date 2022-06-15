İki otoyol için ihale yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, seyahat süresini kısaltacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos'ta, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin de 25 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, projelere ilişkin ayrıntıları paylaştı.



Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi ile 43 ilin geçiş noktası konumundaki Kırıkkale'nin ekonomisinin gelişeceği vurgulanan açıklamada, Ankara-Kırıkkale hattında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunun da otoyol projesiyle azaltılacağı bildirildi. Açıklamada, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisinin yapılmasının planlandığı aktarıldı.



Söz konusu ihalenin 24 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, 101 kilometre otoyol ve 19 kilometre bağlantı yolu olmak üzere, toplam 120 kilometre uzunluğunda. Otoyol güzergahı, mevcut Ankara çevre yolunda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı'nın arasındaki Kızılcaköy mevkisinden başlayacak, Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat devlet yoluna bağlanacak. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu güzergahı, Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında önemli bir köprü özelliği taşıyor. Otoyol projesiyle yük ve yolcu taşımacılığı daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine aktarılacak."



TURİZM BÖLGESİNE YENİ OTOYOL



Açıklamada, ihalesi yapılacak Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin de ayrıntılar paylaşıldı.



Turizm bölgesinde yer alan Antalya-Alanya güzergahında güvenli ve hızlı ulaşım için otoyol projesine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adım atıldığı belirtilen açıklamada, projenin Serik Kavşağı'ndan başlayacağı, daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edeceği ve Konaklı'nın kuzeyinde Batı Kavşağı'nda sonlanacağı ifade edildi.

ANTALYA-ALANYA ARASINA 122 KİLOMETRELİK OTOYOL



Açıklamada, Antalya-Alanya Otoyolu'nda, 84 kilometre 2x3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2x2 şeritli bağlantı yolu bulunduğu aktarılarak, otoyolun toplam uzunluğunun 122 kilometre olduğu bildirildi. Proje kapsamında 7 kavşağın bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, 8 tünel, 19 viyadük bulunan otoyolun, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinden geçtiği bilgisi verildi.



Proje ihalesinin 25 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:



"Antalya-Alanya Otoyolu, turizme bağlı olarak özellikle yaz aylarında artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılamakla birlikte bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne hizmet edecek şekilde planlandı. Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin ülkemiz için en önemli katkısının, bölge turizminin gelişimindeki olumlu etkisi olacağı öngörülüyor. Projeyle özellikle trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra çevre illerden gelen trafiğin şehir içine uğramadan transit geçişinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması amaçlanıyor. Otoyolun hayata geçmesiyle birlikte yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımı en aza inecek."