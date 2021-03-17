İki uluslararası gözetim şirketine faaliyetten men cezası verildi

Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine mevzuata aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyetten men cezası verdi.

Anadolu Ajansı 17.03.2021 - 09:55

İki uluslararası gözetim şirketine faaliyetten men cezası verildi

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Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/28)" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan 2 şirket, belirlenen süreyle faaliyetten men edildi. 

Buna göre, Global Grup Survey Danışmanlık Limited Şirketi ile ST Gözetim ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. AŞ şirketleri birer ay faaliyette bulunamayacak. 

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. 

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