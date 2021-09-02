İkinci el cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme

Yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satılması zorunlu olacak.



Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelik, yenilenen ürünlerin satışına ilişkin detayları kapsıyor.



Buna göre, yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satışı zorunlu tutuldu.

EN AZ BİR YIL ÖNCESİNE İLİŞKİN "DATA, SES YA DA SMS KULLANIM TRAFİĞİ" ŞARTI

Konuya ilişkin Resmi Gazete'nin 22 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikte, cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunlu tutulmuştu.



Yeni düzenlemeyle elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj (SMS) kullanım trafiğinin bulunması zorunlu olacak.



Ayrıca, yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılamayacak.



YETKİLİ ALICININ SORUMLULUKLARINDA DEĞİŞİKLİK



Yönetmelikle yetkili alıcının sorumluluklarında da değişiklik yapıldı.



Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarından kontrol edecek.



Kullanılmış malın değerleme işlemini, malın kendisine teslim edildiği veya ulaştığı tarihi takip eden 3 iş günü içinde sonuçlandıracak olan yetkili alıcı, bu sürede tüketicinin söz konusu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla alacak.



Yetkili alıcı, onay alındığında tüketiciye ödemeyi yapacak veya yapılmasını sağlayacak. Ödeme süresi, tüketiciye önceden bildirilmesi ve onayının alınması koşuluyla 3 iş gününe kadar uzatılabilecek. Bu ödeme miktarı, tüketicinin yeni bir mal satın aldığı durumda, yeni malın fiyatından indirilebilecek.



YENİLEME MERKEZİNİN SORUMLULUKLARI



Yenileme merkezinin sorumluluklarında da birtakım düzenlemelere gidildi.



Yenileme merkezi, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu BTK kayıtlarından kontrol edecek. Bu şartları sağlamayan kullanılmış mallara yenileme işlemi yapamayacak.



Söz konusu merkez yenilediği kullanılmış malın sertifikalandırma işlemini, Türk Standardları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formunu kullanarak ve ticari unvanı, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekodla güvenliğini sağlayacak şekilde yerine getirecek.



Merkez, bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesini sağlayacak.



Ayrıca, yenileme merkezi ilgili standartta belirlenen yenileme işlemini kendisi yapabileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde yenileme yetki belgesi almış diğer merkezlerden de hizmet alabilecek.



Yenileme merkezi, sermaye şartı dışında yönetmelikteki diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler oluşturabilecek. Bu şubeler için ayrıca yenileme yetki belgesi alınması zorunlu tutulacak.



Merkez, yenileme faaliyetlerine ilişkin belirlenecek bilgi ve belgeleri bakanlığa bildirmek zorunda olacak.