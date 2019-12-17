İkinci el otomobilde rekor satış

Merkez Bankası’nın faizlerde art arda indirimlere gitmesi ile otomobil satışlarında rekor kırıldı.

Talepteki hızlı artış, ikinci el araçların fiyatlarını yukarı çekti. Yılın ilk 11 ayında ortalama yüzde 20 fiyat artışı yaşanan ikinci el piyasada, bazı modellerde bu oran yüzde 60’lara kadar uzanarak, sıfır araç seviyesine yaklaştı.



Geçen eylül ayında 700 bin adetlik ikinci el otomobil satışı ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Ekim ayında da yeni rekor geldi ve sektör 800 bin adedi aştı.

Talebin etkisi ile son dört ayda zirve yapan satışlarla 2018’de 6 milyon adet satışa imza atılırken, bu yılın 7 milyon adetlik satış ile kapanacağı tahminleri yapılıyor.

İKİNCİ EL SATIŞLARI NEDEN ARTTI?