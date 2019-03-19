İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattında test sürüşleri başladı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, test sürüşleri için Tekstilkent İstasyonunda düzenlenen basın toplantısında, metro hatnının 2019'un son çeyreğinde hizmet vereceğini söyledi.



Uysal, metro hattında çalışmaların büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Bugün Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattımızın deneme sürüşlerini başlatmış olduk. Deneme sürüşleri önce manuel sistemle akabinde sürücüsüz bir şekilde devam edecek. Bu hat, toplam 8 ilçemizden geçmekte. İstanbul'umuzun ulaşım akslarına 8 ilçemizi birbirine bağlayan önemli bir hat. Bu yılın son çeyreğinde sonra hizmete girmesi bekleniyor. Mahmutbey-Mecidiyeköy bölümü, 18 kilometre ve 15 istasyondan oluşuyor" diye konuştu.



"BAHÇEŞEHİR-ESENYURT HATTININ İHALESİ YAPILDI"



Uysal, hattın tek yönlü olarak saatte 70 bin olmak üzere günlük bir milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.



Tam otomatik sürücüsüz metro hattının, Mecidiyeköy'den sonra bir de Kabataş bağlantısı olduğunu dile getiren Uysal, şöyle devam etti:



"Aslında aynı anda ihaleye çıkılmış olmasına rağmen o bölümde tarihi kalıntıların bulunması sebebiyle, uzmanların çalışmasından kaynaklanan bir gecikme var. 2020'de o kısmın açılması amaçlanıyor. Onunla birlikte Mahmutbey-Kabataş metro hattının uzunluğu 24,5 kilometreye, istasyon sayısı da 19'a ulaşacak."



Uysal, metro hattı sayesinde, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerinin birbiriyle bağlantısının sağlanacağını anlatarak, "Bu ilçelerimizin birbiriyle ulaşımını sağlamakla birlikte komşu ilçelerin yolcu yükünü de alabilecek. Sultangazi ve Başakşehir gibi ilçeleri de bu hat üzerinden yolcu yükünü alması söz konusu. Bu hattımızın devamı mahiyetinde Bahçeşehir-Esenyurt hattımızın ihalesi yapıldı. Esenyurt-Bahçeşehir uzantısı da bittiğinde Esenyurt'tan Kabataş'a ulaşabilecek uzunlukta bir hat oluşacak. Dolayısıyla burası, Avrupa Yakası'nda çok önemli bir fonksiyonu icra edecek." ifadelerini kullandı.



"ÇEVRE DOSTU SİSTEM"



Uysal, bu hattın diğer raylı sistemlerle de bağlantısının sağlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hattımızla, kara, deniz yolları ve raylı sistemle bağlantı sağlanıyor. Ayrıca bu hattın hizmete açılmasıyla yolculuk süreleri de önemli ölçüde kısalıyor. İstanbul’un bir ucu Mahmutbey'den diğer ucu olan Sabiha Gökçen Havalimanına raylı sistemle yolculuk etmek mümkün hale gelecek. Bu iki nokta arasındaki mesafe ise 95 dakikada alınacak. Yan yolculuğu önemli ölçüde kısaltan bir konumdadır bu hattımız. İstanbul'daki trafik sorununda çözümün sağlanması için raylı sistem uzunluğunun bin 100 kilometreye çıkarılması gerekiyor. Bütün çalışmalarımız bu çerçevede devam etmektedir. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım akslarımızın gerek kara yolu gerek deniz yolu ile entegrasyonunu hızla devam ettiriyoruz. 21. yüzyıla yaraşır şekilde teknolojiden önemli ölçüde istifade ederek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ulaşım çalışmaları çevreye uyumlu sistemlerdir."



Uysal, metronun yapımında emeği geçen, İBB yetkilileri ve çalışanları ile yüklenici firma sorumlularıyla personeline teşekkür etti. Uysal daha sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve basın mensuplarıyla metroya bindi.