İkinci Uluslararası Yeni Plastik Konferansı 23 Şubat’ta

Türkiye’de ikinci kez döngüsel ekonomiyi derinlemesine ele alarak, ‘plastik kirliliğinin yaşanmadığı bir dünyanın mümkün olup olmadığına değil, bunu gerçekleştirmek ve sorumlu üretim-tüketim için birlikte neler yapılabileceğine odaklanacak olan Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı 23 Şubat’ta gerçekleşecek.



Plastik azaltımı için sorumlu tüketimden, perakende ve tüketici ürünlerinde ambalaja, daha yeşil plastik üretimi ve biyoplastiklerden, sürdürülebilir ambalajın tüketici seçimindeki etkisine, teknoloji destekli döngüsel sistemlerden, E-ticaret ambalajında plastiklerin değişimine , markaların iddialı hedeflerine nasıl ulaşacağı ve davranış ve döngüsel iş dönüşümü için iyi uygulama örneklerinin masaya yatırılacağı bir konferans düzenliyor. Özel sektörden kamuya, akademiden sivil toplum kuruluşlarına kadar değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşlar, yeni bir plastik ekonomisi için ‘online’ düzenlenecek konferansta buluşuyor.



Türkiye’den ve dünyadan pek çok öne çıkan isim yer alacak



Uluslararası gerçekleşecek konferansta Türkiye’den ve dünyadan pek çok öne çıkan isimler yer alacak.

İlham veren tasarım ve son teknolojiyi sürdürülebilir ambalajda birleştiren David Harding-Brown, smbalaj sektörünü yapay zeka tutkusu ile döngüsel ekonomiye katan girişimci Dr. Katharina Eissing, sürdürülebilir ambalaj dönüşümünde öncü çevre aktivisti David Robert Newman, çevre kirliliğine karşı okyanus savunucusu Frank Schweikert, Kaynağında plastik azaltma ile okyanuslara pozitif etki yaratıcısı Karsten Hirsch, döngüsel ekonomiye küresel bakışı ile düşünce lideri John Holm, plastik için döngüsel ekonomide yaratıcı içerik ve gönüllü taahhüt destekleyicisi Maël Arribas gibi isimler konferansta yer alacak.



