İklim değişikliğine 925 milyon dolar

Gelecek vaat eden yeni çözümler üreten şirketlerden, kalıcı karbon emisyonu satın almak için kurulan Frontier isimli bu girişim, 2030 yılına kadar gerçekleşecek 925 milyon dolarlık İleri Pazar Taahhüdü (Advanced Market Commitment – AMC) olma özelliği taşıyor. 10 yıl önce, düşük gelirli ülkelere yönelik zatürre aşılarının geliştirilmesini hızlandırmak için kullanılan AMC modelinin elde ettiği başarı sayesinde, yaklaşık 700 bin hayatın kurtulduğu tahmin ediliyor. Frontier ile AMC modeli, ilk kez iklim kriziyle mücadeleye yönelik teknolojilerin ölçeklendirilmesinde uygulanıyor. Frontier platformu ile araştırmacılara, girişimcilere ve yatırımcılara, atmosferdeki karbon miktarının azaltılmasına yönelik pazar talebinin ne kadar büyük olacağını göstermek hedefleniyor.

FRONTIER NASIL ÇALIŞACAK?



Frontier platformu, karbon emisyonu satın almak isteyen şirketler adına yapacağı çalışmaları iki şekilde gerçekleştirecek.



Karbon yakalama konusunda yeni teknolojiler üzerinde çalışan ve henüz erken aşamadaki tedarikçilerle, alıcı şirketler adına düşük hacimli satın alma öncesi anlaşmalar yapacak.



Frontier, teknolojilerini ölçeklendiren büyüme aşamasındaki tedarikçiler için de alıcı şirketlerle aralarındaki anlaşmaları kolaylaştıracak. Gelecekte tonlarca karbon emisyonunu satın almayı vaat eden Frontier, tedarikçilerin dağıtımlarını ölçeklendirmek için finansman sağlayacak.



Yapacağı incelemelerle karbon yakalama konusunda uzun vadeli potansiyele sahip teknolojileri belirlemeyi hedefleyen Frontier, bu teknolojiler üzerinde çalışan tedarikçilere, satın alımların yanı sıra gelişim süreçlerinde de düzenli tavsiyeler sunup ve destekler verecek.



Destekler arasında belirli kriterleri karşılayan teknolojileri hızlandırmak için ton başına daha yüksek başlangıç fiyatları ödemek de yer alacak. Bu kriterler arasında;



● Karbonun kalıcı olarak depolanması (> 1000 yıl).



● Ekilebilir arazi sınırlamasının ötesinde avantajlar sunan karbon depolanmasından yararlanılması.



● Teknoloji ölçeklendirildiğinde, karbon yakalama maliyetlerinin karşılanabilir olması (<100 $ / ton).



● İklim değişikliğiyle mücadelede, çözümün anlamlı bir parçası olabilecek kadar karbon yakalama kapasitesinin bulunması (> 0,5gt / yıl).



● Sağlam bir sürece sahip olan ve yerel halkın katılımına odaklanan, anlamlı çevresel adalet sonuçları sağlaması.