İklim Hedefi Hızlandırma Programı başladı

UN Global Compact’in üye şirketlerini net sıfır hedefine ulaştırmak ve bu hedefe giden yoldaki çabaları hızlandırmak amacıyla başlattığı “İklim Hedefi Hızlandırma Programı”nın (Climate Ambition Accelerator) yeni dönem programı Türkiye’de başladı.



Farklı sektör, büyüklük ve ülkelerden şirketin katılımı ile gerçekleşecek program kapsamında UN Global Compact, SBTi (Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi) kapsamında emisyon azaltım hedefi belirleyen şirket sayısını artırmayı amaçlıyor. Kasım ayına kadar devam edecek program, daha fazla şirketin 1,5 derece ile uyumlu ve bilime dayalı emisyon hedefleri belirleme süreçlerinde ilerleme kaydetmeleri için gereken bilgi ve beceriyi sağlamalarında yardımcı olacak.



54 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR



Dünya genelinde 54 ülkede eş zamanlı olarak yürütülen İklim Hedefi Hızlandırma Programı’na Türkiye’den 28 şirket dahil oldu. Şirketler; küresel anlamda en iyi uygulamalara, birbirinden öğrenme olanaklarına, kapasite geliştirme oturumlarına ve akademi eğitimlerine erişim imkanına sahip olacaklar.



Program ile ilgili konuşan Global Compact Türkiye Çevre Çalışma Grubu Eşbaşkanı Ebru Tüzecan, “Özel sektörün iklim değişikliği ile mücadelesi hem fiziksel riskleri azaltmanın hem de “toparlanmanın” anahtarı olacak. Bu nedenle şirketlerin emisyon azaltım hedefleri belirlemeleri ve net sıfırı taahhüt etmeleri kritik önem taşıyor. Ancak açıklanan hedeflerin karbon ofsetlemeyi yani salınan karbonun telafi edilmesinden ziyade karbon salımını azaltması bekleniyor. Bu açıdan baktığımızda; iklim eylemiyle ilgili aksiyona geçmek isteyen şirketler için hedef belirlemek tek başına yeterli değil; bu hedefin ne ölçüde, hangi zaman aralığında ve nasıl tutturulacağına dair sürecin de tasarlanması ve sonuçların şeffaflıkla raporlanması gerekiyor. Bunun için SBTi gibi uluslararası standartlara uygun metodolojiler sunun yapılara ihtiyaç var” dedi.



Global Compact Türkiye Çevre Çalışma Grubu Eşbaşkanı Servet Yıldırım ise, “Bugün dünyada 2000’den fazla şirket Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi kapsamında emisyon azaltım hedefi belirlemek üzere çalışıyor. Şu ana kadar Türkiye’den 27 şirket SBTi kapsamında taahhüt verdi, Beşi net sıfırı yakalamak için emisyon azaltım hedeflerini belirledi. Bu şirketlerin 16’sı ise UN Global Compact üyesi. Bu sayı elbette yeterli değil. Türkiye’de UN Global Compact üyelerinin birçoğu iklim konusunda anlamlı adımlar atmaya ve emisyon azaltım stratejileri için harekete geçmeye hazırlar. Ancak bu oldukça teknik, karmaşık ve zor bir süreç. Şirketlerin rehberliğe, yol haritalarına ihtiyacı var. Kimi zaman çok karmaşık emisyon hesaplaması ve yönetimi sürecinde nereden başlanacağı bile birçok şirket için kolay olmuyor. Bu nedenle UN Global Compact’in küresel çapta hayata geçirdiği İklim Hedefi Hızlandırma Programı’nı Türkiye’de de uyguluyoruz” diye konuştu.