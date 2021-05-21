İlave istihdama ucuz kredi yolda (Düşük faizli kredi desteğinin ayrıntıları belli oldu)

İstihdam sağlayan işletmelere finansman desteği yolda.

İşletmeler ilave olarak istihdam ettikleri kişiler için ödeyecekleri sigorta primlerini, kamu bankalarından kullanacakları kredilerde faizden düşebilecekler.

Teşvikten 50'nin altında işçi çalıştıran işverenler yararlanacak. Yani, yeni teşvik, mikro ve küçük işletmelere yönelik olacak.



İşverenler, 1 Temmuz 2021 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe aldıkları yeni çalışanlar için teşvikten yararlanabilecek.



Teşvikten yararlanabilmek için ilk şart işe alınacak kişinin yeni çalışan olması. İşe alınan çalışanın, işe girdikten önceki 3 aylık sürede 10 günden fazla sigortalı çalışmamış olması gerekiyor.



İkinci şart, Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmamaları ve isteğe bağlı sigorta primi de ödemiyor olmaları.



Son bir yılda işten çıkarma yapan işverenler destekten yararlanamayacak.



Yasa çıktıktan sonra ilave istihdam yaratan işverenler Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kamu bankalarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar kredi kullanabilecek.



Bu bir yıl içinde işveren yeni işe aldığı kişilerin sosyal güvenlik primlerini, işsizlik sigortası primlerini eksiksiz olarak ödeyecek.



Ödediği primleri de kullandığı kredinin faizinden ya da kâr payından düşebilecek.



Destekten en fazla 5 kişi için yararlanılabilecek.



Ücretsiz izne çıkartılan ve devletten ücretsiz izin desteği ya da bir başka ifadeyle nakdi ücret desteği alanlar için de teşvikten yararlanılabilecek.

