İlave tediye ne zaman ödenecek? (İlave tediye ödeme tarihleri)

Geçtiğimiz yıl ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti, 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta hesaplara geçmiş, son ödeme ise 14 Aralık'ta yapılmıştı.

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İlave tediye 2022 ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere, geçtiğimiz yılın ilk ilave tediyesi, 29 Ocak tarihinde yatırılmıştı.

İLAVE TEDİYE NEDİR?



Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.

