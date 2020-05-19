Ilısu Barajı'nda üretim başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini'nin devreye alınması nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bu eserin projesinden inşasına tüm safhalarında emeği geçen başta eski Tarım ve Orman Bakanımız Veysel Eroğlu Bey'e teşekkür ediyorum. Mühendisinden işçisine herkesi kutluyorum. Yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum.

''YILLIK KATKISININ 2,8 MİLYAR LİRA OLMASINI BEKLİYORUZ''



2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Terör örgütünün saldırılarına rağmen bu eseri bitirdik. Karşımızda 18 yıldır uyguladığımız laf değil eser üretme siyasetimizin somut bir örneği duruyor. Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere kendi halkına silah çekenlere kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap işte bu muhteşem eserdir. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz.

''TERÖR ÖRGÜTLERİ BU SUDAN DA NASİBİNİ ALMAZLAR''



Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek. Herhalde terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz.

''17 BARAJ AÇILIŞINI DAHA YAPACAĞIZ''

Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız. Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik. Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık.

''TÜRKİYE 18 YILDA 18 MİLYON DEKAR ARAZİYİ SULAMAYA AÇTI''



Türkiye 18 yılda 18 milyon dekar araziyi sulamaya açtı. Sokağa çıkma sınırlamalarını ülkede hayatı tümüyle durdurmak değil insan hareketliliğini azaltarak salgının yayılmasını engellemek için getirdiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz. Ülkeye ve millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam anlayışıyla gece-gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız. (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) 2500 yataklı bu hastane çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır."