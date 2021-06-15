İlk yerli elektrikli otobüs banttan indi

ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanan ve çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen otobüs, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor.

Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz ve yüksek performanslı teknolojiye sahip.

15 DAKİKALIK ŞARJLA 80 KM GİDEBİLİYOR



Kısa şarj özelliği sayesinde 15 dakikada tam şarja ulaşabilen araç, bu sayede 80 kilometre yol kat edebilirken; duraklarda kısa süreli şarjlarla 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor. Otomotiv sektöründe Türkiye'de yerlilik oranı en yüksek araç olan otobüs TEMSA tarafından üretiliyor.