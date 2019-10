İlker Aycı: Boeing'in Max krizi uzarsa B ve C planlarımız hazır

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda şirketin 2019 yılı finasal hedefleri ve yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.



İlker Aycı’nın açıklamalarından önce çıkan satırbaşları şunlar;

-Yeni havalimanında zamanında kalkış (on time) oranımızı kısa sürede yüzde 85’in üzerine taşıdık. (Bu oran THY’de uçağın pistten tekeri kaldırma anını ifade ediyor.)

-Taşındıktan 2 ay sonra bayram operayonu yaptık. Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi başarıyla taşıdık. Operasyonel anlamda taşınma nedeniyle zor bir yılı geride bırakıyoruz. Buna rağmen üçüncü çeyrek itibariyle iyi finansal sonuçlar elde edeceğiz.

TAKSİ SÜRELERİ 18-19 DAKİKAYA İNDİ

-Yeni pistin açılmasıyla özellikle iç hat uçuşlarındaki taksi süreleri (uçak içinde bekleme) önemli oranda azalacak. Yeni havalimanında 28-29 dakika olan taksi sürelerini şu an 18-19 dakikalara indirdik. Yeni doğu pisti eklenince makul seviyeler olan 14-15 dakikaya kadar ineceğiz.



-Yeni havalimanında önümüzde kış dönemi operayonu var ve ekip olarak ona hazırlanıyoruz

-Taşınmanın THY’ye lojistik maliyeti 20 milyon lira civarında oldu. Ancak birim maliyetlerin yeni havalimanında arttığı da ortada. Buna karşın çok büyük ve ferah bir havaalanımız var. Yabancı konuklarımız da bunu memnuniyetle karşılıyor.



-Dış hatta üçüncü çeyrekte transfer yolcu sayısını (dış hattan dış hata devam eden yolcu) yüzde 7 arttırdık. Bu bize yabancı yolcularımızın da yeni havalimanını sevdiğini gösteriyor.

" YURT İÇİNDE ÜST KURULLAR DEVREYE GİRSİN"

24 UÇAĞIN YERDE OLMASI MORAL BOZUCU



İlker Aycı, Amerikan Boeing firmasının 737 Max tipi uçaklarına getirilen uçuş yasağı sonrası THY'nin B ve C planlarını hazırladığını anlattı ve konu ile ilgili olarak şunları aktardı:

-THY’nin 24 adet Max tipi uçaği bulunuyor. Boeing firması da dünya genelinde bu konuda bir kriz yaşıyor. Hatta şirket başkanı bu yüzden görevden alındı. 24 uçağımın her gün yerde durması beni mutsuz ediyor. Bu uçakları biz uçması için aldık. Taksitlerini de düzenli olarak ödemeye devam ediyoruz. Boeing ile müzakerelerimiz sürüyor. Sözleşmelerden kaynaklı haklarımız için görüşüyoruz. Bizler kadar onlar da bu konudan rahatsız.

THOMAS COOK'UN UÇAKLARINA BAKIYORUZ

Boeing’in önemli bir iş ortağımız olarak yoluna devam etmesini isteriz. Onaylar verilmeden bu uçaklar uçamayacağı için biz de tüm dünya gibi Boeing'in kararını bekliyoruz. Yine de B ve C planlarımız var. Her an bunları yürürlüğe koyabiliriz. Filomuzda bu nedenden ötürü bir açık yaşamak istemeyiz. Thomas Cook’in yerdeki uçakları dahil yeni alternatifleri de değerlendiriyoruz. Temennimiz artık Boeing’in bu meseleyi bir an önce çözmesi. Bu uçakların her gün bize zarar yazması ve belirsizlik kötü bir durum. Bu işten sadece maddi kayıp yaşamıyoruz, moralimizi de bozuyor.

MAX NEDENİYLE HEDEFİMİZ 4 MİLYON YOLCU SAPTI

-Bizim 2020'de Boeing firmasından teslim alacağımız 25 Max tipi uçak daha var. Filosunda neredeyse toplamda 50 uçağın yerde olması bir şirketi elbette olumsuz etkiler. Boeing'in 737-8 Max uçaklarının uçamaması nedeniyle 2019'da yüzde 7 yerine yüzde 4 büyüyeceğiz, Yani büyümemüz 3 puan aşağıda kalacak. Ayrıca 80 milyon yerine 76 milyon yolcu taşıyacağız yani 4 milyon yolcu kaybetmiş oluyoruz, gelirimizi de bu yüzden 14 milyar dolardan 13,4 milyar dolara çektik burada da 600 milyon dolar gelir kaybı var. Buna rağmen 200 milyon dolar da tasarruf ederek, taşınma maliyeti yaşadığımız en zorlu yılı da karla bitirmeyi planlıyoruz.

"TÜRKİYE'DE KİM DÜNYADA YÜZDE 4 PAYA SAHİP?"

Türk Hava Yolları'nın kargo taşımacılığındaki gelirleri de düzenli olarak artıuor. Dünya kargo pazarından yüzde 4,1 pay alıyoruz. Turkiye'nin hangi markası dünyada kendi sektöründe bu durumda... Uçakta artık gövdenin altını da dogru kullanıp gelir getiren bir yer olarak görüyoruz. Kargoda da dünyanın en çok noktaya uçan havayolu ülkesiyiz 2017’den beri bu unvan bizde, 88 ayrı noktaya uçuyoruz.

RAKİPLERİN İÇ HATLARDAN ÇEKİLMESİNE TEPKİ

-Rakiplerimiz iç hat uçuş gelirleri az diye, son dönemde dış hatlara yöneldi, THY hiç bir zaman "Biz en karlı hatlara uçalım" diyen bir şirket değildir, uçaklarımızı iç hatlardan çekmedik, sayısını azaltmadık. Max krizi yaşamayan şirketlerin iç hatlardan neden uçaklarını çektiklerini açıklamasını bekliyorum, umarım regülatörler bu konuda düzenleme yapar. Suskunluğumuz edebimizden. X, Y, Z şirketlerinin iç hatlardan neden uçaklarını çektiğini bugün Meclis'in bile sorgulaması lazım. Filosunda hiç Max’i olmayan şirketlerin iç hatlarda birçok şehire uçmamasına biz şirket olarak sessiz kalamayız. Benim THY olarak bunu dile getirmem lazım. Anadolu’daki vatandaşlarımızın sorunlarını gidermesi açısından bu çok önemli bir durum.



-Şu anki tavan fiyat tek yönde iç hat için 450 lira. Giderlerimizin önemli bir bölümü dövizle olduğu için bu rakam 2020’de düşük kalabilir. Bu sektörün karlılığı her zaman tek hanelidir. TL kazanıp yakıt, uçak alımı ve havalimanı giderlerini dövizle ödeyince bu karlılık da fazla yönetilebilir olmuyor.



BOĞAZ'DAKİ YALILARA YABANCI TALİPLER VAR

-Boğaz'daki yerimizi satmak için yabancılarla gorüşüyoruz, talipleri var. Duran varlıkları nakde çevirmek önceliğimiz. Yeni bir genel müdürlük binasi için acelemiz yok, yeni maliyet yapısını sağlıklı oluşturmak için çalışıyoruz.



-Türkiyeye uçakla gelen turistin yüzde 70’ini biz taşıyoruz. Turizmde kırılan rekorda büyük katkımız var. Turizm bölgelerimizden direkt uçuşlarla şehirlerimizi destekledik.



'THY KATARLILAR'A SATILACAK' İDDİASI KOMİK



Türk Hava Yolları'nın Katarlılar'a satılacağı iddiaları da sorulan İlker Aycı bu konuda şu cevabı verdi: Biz Katarlılar (Qatar Airways) ile iki büyük ve kaliteli havayolu olarak birbirimizle rekabet eden şirketleriz. Bunu iddia etmek Real Madrid’in Barcelona'ya satılacağını iddia etmek gibi bir şey. Ya da havacılıkta Boeng'in Airbus'a satılması gerçek olabilir mi?... Bu nedenle de gerçekten çok saçma ve gerçek dışı bir dedikodu.

VİDEO: 24 BOEING İÇİN TAKSİMETRE ÇALIŞIYOR