İlker Aycı: Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aycı özetle şunları söyledi;

"Aslolan vatandaşlarımız getirirken dikkatle ve hassasiyetle taşımalarını yapmaktır.

Dünyada risk gurubu nerelerde artıyorsa tedbirleri alıyoruz. Nahçivan uçuşları durduruldu, Seul seferleri azaltıldı. İran'ı çok sıkı takip ediyoruz.

MAYIS AYINA KADAR ÜCRET ÖDEMEDEN BİLET İADESİ YAPILABİLİR

Uçaklarımızda gerekli dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Suudi Arabistan'a sınırlı uçuş söz konusu. 12 riskli ülke var; bunlarla ilgili uçaklardaki dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Suudi Arabistan'a umre uçuşları kapatıldı.

Bilet değişimlerini, iadelerini son derece kolaylaştırdık. Bilet değiştirmede tüm yolcularımız her yerden bu hizmetleri alabilir.

Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir. 250'den fazla uçağımızı hızlı şekilde dezenfekte ettik. Yolcularımız güvenle uçuş yapabilirler. Tedbirleri önemsiyoruz.

Yolcularımız açıklamalarımızı düzenli olarak takip etsinler. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Sağlık Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz süreci hassasiyetle yönetiyorlar."

İLKER AYCI: GERÇEK DEĞERİ ÖLÇMEK İÇİN TÜİK'LE ORTAK ÇALIŞMA YAPIYORUZ

