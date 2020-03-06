İlker Aycı: Krizin ülkemize ulaşmasını engellemek için adımlar attık

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılı değerlendirme toplantısı yaptı. Corona virüs ile ilgili önlemlere değinen Aycı, risk grubu ülkelere giden uçaklara düzenli dezenfeksiyon yapıldığını belirtti. "Krizin ülkemize ulaşmasını engellemek adına birçok havayolu şirketinden önce önemli adımlar attık" dedi.

NTV Haber 06.03.2020 - 11:36

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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu.

Aycı özetle şunları söyledi;

"Çin, İran, İtalya ve Nahçıvan'a seferlerimizi iptal ettik. Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Riskli ülkelere giden uçakları dezenfekte ediyoruz. Tüm tedbirleri çok etkin şekilde pek çok havayolu şirketinden önce adım atarak aldık. 

THY personeline gösterdiği büyük özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Dileriz ki, bu konuda bir aşı ve ilaç geliştirilir. Bizler de üstümüze düşeni en iyi şekilde yapacağız. 

Türkiye'ye virüsün bulaşmaması için önemli adımlar attık.

Riski minimize etmek için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz."

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