ILO: Çalışma süresinde yüzde 14 kayıp var

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2020 ikinci çeyreğinde yaşanan iş saati kayıplarının, yüzde 10,7 olan tahminlerin üzerine çıkarak yüzde 14 olarak gerçekleştiğini açıkladı. ILO Covid-19 izleme çalışmasının 5. versiyonunu yayınladı.

Çalışmada yaklaşık 400 milyon tam zamanlı iş saatinin kaybı yaşandığı belirtilen çalışmada, küresel çapta işçilerin yüzde 93’ünün salgın nedeniyle işinin etkilendiğini, iş saati, gelir gibi kayıplara uğradığı vurgulandı.



İKİNCİ DALGA VARSAYIMI



ILO güncellenen çalışmasında, en fazla iş kaybının Amerika katısında yaşandığını, en az iş kaybının ise Afrika bölgesinde olduğunu belirtti. Çalışmada senaryolar da güncellendi.

Buna göre, temel senaryoda, 2020 sonunda, 2019’a göre çalışma süreleri yüzde 4,9 oranında daha az gerçekleşmiş olacak. İkinci dalga olacağı varsayılan kötümser senaryoda ise iş kaybı süresi aynı döneme göre yüzde 11,9 olarak gerçekleşecek. İyimser senaryoda ise talep ve arzın iyileşeceği, istihdamın başlayacağı bir gelişmede dahi iş süresi kaybı yılsonunda yüzde 1,2 düzeyinde olacak.



KADINLAR DAHA FAZLA ETKİLENDİ



Güncellenen çalışma kadınlara yönelik yaptığı değerlendirmede, yapısal olarak bütün dünyada kadın işgücünün sorunlarının bulunduğu, geçmiş dönemde yaşanan kısmi iyileşmedeki kazanımların da kaybedilme riski ile karşı karşıya bulunulduğu; iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin biraz daha ağırlaşacağı vurgulandı.

Kadınların, barınma, satış gibi yoğun olduğu iş kollarının krizde en ağır etkilenen sektörler içinde olduğu, Dünya genelinde, çalışan tüm kadınların yaklaşık 510 milyonunun veya yüzde 40’ının, en çok etkilenen dört sektörde çalıştığı, erkeklerde ise bu oran yüzde 36,6 düzeyinde olduğu belirtildi.

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